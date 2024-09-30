وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي بعدة مدارس

تفقد اليوم محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، عدة مدارس بإدارة دمياط التعليمية بحضور محمد الحمزاوي مدير عام الإدارة.

تفقد وكيل الوزارة مدارس عمر بن الخطاب الثانوية بنات والمنتزة الإبتدائية المشتركة والجمرك الابتدائية وعبد المنعم رياض الاعدادية والمتبولي الإبتدائية والشهيد محمود السلاموني الإبتدائية المشتركة.

وحضر "وكيل الوزارة" طابور الصباح بمدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات وتابع الفصول الدراسية والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية مؤكدا علي حضور الطالبات وحصر الحضور والغياب بكل دقة.

وخلال الجولة بالمدارس اطمأن "وكيل الوزارة" على انضباط الطلاب والمعلمين وسير العملية التعليمية بشكل عام، كما قام بتفقد الفصول الدراسية والتأكد من سد عجز المعلمين وتناسب الكثافة الطلابية مع الإمكانيات المتاحة.

وأكد "وكيل الوزارة"، أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، مشدداً على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وتطوير العملية التعليمية، معرباً عن ثقته في قدرة المعلمين والطلاب على تحقيق المزيد من الإنجازات.

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط ، أن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، وافق علي خفض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ حيث وافق المحافظ علي نزول تنسيق مدرسة م. محمد حسن دره الاليكترونية بنات من مجموع ٢٠٠ الي مجموع ١٨٠ درجة، كما وافق المحافظ علي نزول تنسيق مدرسة فارسكور الزخرفية بنات من مجموع ١٩٥ الي مجموع ١٨٥ درجة .

وأكد وكيل الوزارة أن موافقة المحافظ جاءت حرصاً على تحقيق المزيد من رغبات بناتنا الطالبات للالتحاق بهذه المدراس ونظرا لوجود اماكن شاغره بها

و شدد "وكيل الوزارة" على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الكثافات الطلابية في الفصول الدراسية مؤكدا على السعي الحثيث للقضاء على نظام الفترتين الدراسيتين وتحسين الظروف الدراسية للطلاب.