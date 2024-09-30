محافظ البحيرة تكرم الأنبا باخوميوس

كرمت الدكتورة جاكلين عازرط محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك بمقر كنيسة ماري مرقس بدمنهور، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، اللواء حسن موافي السكرتير العام، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة وتكريم رموزها الوطنية والدينية.

وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن إعتزازها بنيافة الأنبا باخوميوس، وشخصيته الوطنية وإسهاماته الكبيرة في تاريخ الوطن والكنيسة المصرية، مؤكدة أن الأنبا باخوميوس يُعد رمزًا دينيًا وقامة وطنية، تشهد البحيرة له بكل الخير والعطاء فهو رجل يمتلك من الحكمة والفطنة ما يؤهله للتعامل مع أصعب الأوقات بتفوق وإقتدار.

وأضافت المحافظ أن هذه الزيارة تأتي تكريمًا لرمز ديني ووطني ساهم بشكل كبير في ترسيخ قيم المواطنة والمحبة والتسامح بين مواطني البحيرة، مشددة على أن روح المحبة والتسامح التي تربط الشعب المصري ستظل دائمًا عنوانًا لحضارة عظيمة وشعب متلاحم تحت راية الوطن.

من جانبه، رحب نيافة الأنبا باخوميوس بالدكتورة جاكلين والوفد المرافق لها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تشهد في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة جديدة من البناء والتنمية والازدهار.

وأشاد نيافته بجهود القيادة السياسية في تمكين المرأة ودعم برامج التنمية، موجهًا الشكر للسيد الرئيس على اختياره للعناصر المتميزة والقادرة على قيادة الجمهورية الجديدة.

كما أثنى الأنبا باخوميوس على الجهود التنموية والمشروعات القومية التي تُنفذ على أرض البحيرة، مشيرًا إلى دعمه لمحافظ البحيرة في تنفيذ خطط التنمية، ومتمنيًا الخير والاستقرار لمصرنا الغالية.

وفى كلمته رحب الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة بنيافة الانبا باخوميوس متمنيا له موفور الصحة والعافيه، مشيدا بدور الكنيسة فى تعزيز الوحدة الوطنية و تواجدها المستمر فى كافه الفعاليات والمناسبات الوطنية والدينية على قلب رجل واحد.

كما أعرب نواب البرلمان عن سعادتهم بالمشاركة في هذا اللقاء، مؤكدين تقديرهم لنيافة الأنبا باخوميوس ودوره البارز كأحد رموز محافظة البحيرة والدولة المصرية.

وأشاروا إلى أن مصر رغم التحديات التي تواجهها، ستظل دائمًا موحدة وقوية بفضل تلاحم أبنائها وروح المحبة والتآخي التي تجمع الجميع تحت راية الوطن.

وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة جاكلين عازر درع المحافظة لنيافة الأنبا باخوميوس تكريما له و تقديرًا لدوره البارز في خدمة الوطن وتعزيز قيم الإخاء والتسامح بين جميع أبنائه.