مدرب منتخب الشاطئية يطالب الجبلاية بتوفير مباريات ودية

طلب مصطفى لطفي، المدير الفنى لمنتخب الشاطئية ، من مسؤلو اتحاد الكرة حسم عدد من المباريات الودية مع منتخبات من داخل القارة أو خارجها خلال معسكر الفريق للاستعدادات للفترة المقبلة.

و انطلق المعسكر الخاص بمنتخب الشاطئية أمس الأول، ولكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على أي مباريات ودية لخوضها، وجارى التنسيق لتوفير مباراتين على لمعسكر المنتخب الجاري لتجهيز الفراعنة.

وينتظر الجهاز الفني لمنتخب الكرة الشاطئية الاتفاق على مباراتين وديتين على الأقل فى المعسكر الحالي، فى ضوء إعداد الفراعنة للبطولة القارية التى تستضيفها مصر اكتوبر المقبل.