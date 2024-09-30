ندوات توعوية لطلاب مدارس أسيوط حول ترشيد استهلاك المياه

توصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد خطتها للتوعية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط طبقا لبروتوكول التعاون المبرم بين شركة المياه ومسئولى التربية والتعليم والتعليم العالى لعمل زيارات توعية للمدارس تتخللها ممارسة أنشطة توعية مع الطلاب وتنفيذ مسرح عرائس وإقامة ندولت لغرس أكبر قيم ممكنة فى نفوس الطلاب عن أهمية ترشيد استهلاك المياه.

نفذ فريق التوعية والمشاركة المجتمعية حملة توعية تحت مظلة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان لتعريف الطلاب بأهداف المبادرة وما تسعي إلى تحقيقه في بناء حياة كريمة للإنسان .

جاءت حملة فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بمدرستى بني زيد الإبتدائية الحديثة ومدرسة أبو زيد الإعدادية بمركز الفتح لرفع الوعي الثقافي للابناء بأهمية ترشيد المياه ومعاملتها في الوجهة الصحيحة.

أكد المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة أن الخطة التوعية والمشاركة المجتمعية مستمرة على مدار العام الدراسي ما بين زيارات مختلفة للمدارة من قبل فريق التوعية والمشاركة المجتمعية واستقطاب زيارات لمحطات المياه المرشحة للتعرف على مراحل تنقية المياه بداية من دخولها بيارة العكرة حتى ضخها للشبكات.