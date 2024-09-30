تعرف على آخر تعديل لمدارس الثانوي في دمياط

أكد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط ، أن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، وافق علي خفض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ حيث وافق المحافظ علي نزول تنسيق مدرسة م. محمد حسن دره الاليكترونية بنات من مجموع ٢٠٠ الي مجموع ١٨٠ درجة .

كما وافق المحافظ علي نزول تنسيق مدرسة فارسكور الزخرفية بنات من مجموع ١٩٥ الي مجموع ١٨٥ درجة .

وأكد وكيل الوزارة أن موافقة المحافظ جاءت حرصاً على تحقيق المزيد من رغبات بناتنا الطالبات للالتحاق بهذه المدراس ونظرا لوجود اماكن شاغره بها

وأشار إلى أنه يستمر قبول الطلاب الحاصلين علي مجموع المدارس التي لم تدرج في هذه المرحلة.

وعقد اليوم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اجتماعًا موسعًا مع مديري مدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك في قاعة مدرسة الثانوية العسكرية.

وأكد "وكيل الوزارة" على أهمية هذا الاجتماع في تعزيز الرقابة على سير العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم.

و شدد "وكيل الوزارة" على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الكثافات الطلابية في الفصول الدراسية مؤكدا على السعي الحثيث للقضاء على نظام الفترتين الدراسيتين وتحسين الظروف الدراسية للطلاب.

وطالب "وكيل الوزارة" بضرورة الالتزام بالانضباط المدرسي وتحسين أداء المعلمين والطلاب، مشددا على أهمية رفع نسبة حضور الطلاب وتوعية أولياء الأمور بالعواقب القانونية للغياب المتكرر.

قرر "وكيل الوزارة" تخصيص فقرة إذاعية لتنمية روح الولاء للوطن. و التعريف بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأرسل هذا الاجتماع رسالة واضحة مفادها أن تحسين جودة التعليم في مدارس دمياط هو الهدف الرئيسي. ويتوقع أن تساهم هذه الخطوات في رفع مستوى التعليم وتحقيق نتائج أفضل للطلاب في محافظة دمياط اليوم