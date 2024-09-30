وادى دجلة يدعم صفوف فريق كرة القدم النسائية بـ5 صفقات جديدة

أعلن نادي وادى دجلة، التعاقد مع 5 لاعبات جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للنسائية استعدادا للموسم الجديد.

ونجحت إدارة نادي وادي دجلة في التعاقد مع مديحة حبيب، وسارة السرنجاوي، ونور نهاد، وبسمة محمد، ونادين الشافعي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024 /2025، وذلك بهدف دعم صفوف الفريق لتحقيق المزيد من البطولات المحلية والمنافسة على الألقاب القارية، وذلك في إطار حرص إدارة أندية وادى دجلة، على تشجيع ممارسة السيدات لمختلف الألعاب الرياضية، والحفاظ على استمرار ريادة النادي لكرة القدم النسائية في مصر، والمساهمة في تطويرها بما ينعكس على تحقيق المنتخبات القومية نتائج إيجابية في البطولات القارية والعالمية.

وتعاقدت إدارة أندية وادى دجلة، مع اللاعبات الجدد في صفقات انتقال حر بعد انتهاء تعاقدهن مع أندية مصرية وسعودية، وتخطط الإدارة لضم صفقتين إضافيتين جدد قريبًا، وتسهم الصفقات الجديدة في دعم مسيرة فريق الكرة النسائية لما يتميزن به من مهارات فنية وبدنية ويقود الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادى دجلة، المدربة الجنوب إفريقية شيلين بويسن.

ونجحت أندية وادى دجلة في تطوير كرة القدم النسائية في مصر من خلال تأسيس أول فريق للسيدات عام 2007، والذي حصل على بطولة الدوري الممتاز 13 مرة، كما فاز الفريق بكأس مصر 7 مواسم، والنسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري للسيدات، وعلى الصعيد القاري، أصبح أول فريق مصري يشارك ببطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية.