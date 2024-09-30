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الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر يتفقد محطة اليسر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أجري المهندس أحمد شعبان، المكلف بمباشرة مهام واختصاصات رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، جولة تفقدية اليوم لمحطة اليسر لتحلية المياه.

وخلال الجولة، حرص المهندس أحمد شعبان، على متابعة سير العمل عن كثب، مؤكداً أهمية الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة المحددة للمحطة. 

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال صيانة الكهرباء التي تقوم بها شركة شنايدر، وذلك لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية.

كما قام المهندس أحمد شعبان، بتفقد المعمل الخاص بالمحطة، حيث أكد أهمية الالتزام بالمعايير القياسية والصحية لضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للمواطنين.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص الشركة على تقديم خدمة مياه شرب نظيفة وآمنة للمواطنين، والعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

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