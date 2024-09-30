محافظ بني سويف يشارك في افتتاح معرض منتجات النباتات الطبية والعطرية

شارك الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، في افتتاح معرض النباتات الطبية والعطرية والذي ضم نماذج من النباتات الطبية والعطرية والزيوت والعطور المستخلصة منها ، بجانب تكريم عدد من المزارعين والمصنعين المتميزين في مجال النباتات الطبية والعطرية بمحافظات الصعيد، إضافة إلى تكريم المميزين من الاكاديميين العاملين في البحث العلمي الخاص بتطوير المجال.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية، والذي تستضيفه الفيوم، وفي حضور:"بلال حبش" نائب محافظ بني سوبف ،اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد،الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي"نائباً "عن وزير الزراعة، الدكتور هشام الهلباوي نائبا عن وزير التنمية المحلية.السيد :أندرياس روب رئيس تكتل مشروعات تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Giz )،حلمي أبو العيش رئيس مجموعة سيكم ورئيس أمناء جامعة هيلوبوليس،طارق أبو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية،رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان،وممثلى وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة.

وتضمنت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قيام الوكالة الألمانية للتعاون (GIZ) بتكريم محافظي سويف والفيوم، بجانب تكريم ممثلي وزارتي الزراعة والصناعة، تقديرا للتعاون المثمر في مجالات التنمية المستدامة، لاسيما في مجالات التنمية الزراعية النوعية كالنباتات الطبية والعطرية.

وأعرب محافظ بني سويف عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم،على الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال ،والجهد المميز من القائمين على تنظيم المؤتمر ، وكذا توجيه الشكر للوزارات المعنية والشركاء من منظمات المجتمع المدني "محليا ودوليا "،التي تدعم جهود محافظات الصعيد في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة .