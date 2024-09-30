مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم زيارات لطلاب التكنولوجيا والتعليم بعدد من المصانع

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 237، على تنظيم زيارات علمية لعدد من مصانع الغزل والنسيج والسيراميك، وذلك خلال الفصل الدراسي الأول، في الفترة من شهر أكتوبر وحتي ديسمبر 2024، لطلاب كلية التكنولوجيا والتعليم، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور أن الهدف من هذه الزيارات هو اكساب الطلاب المهارات والخبرات العملية وخاصة أقسام تكنولوجيا الإنتاج، والأجهزة الدقيقة، والإنشاءات المعمارية، والإنشاءات المدنية، والمنسوجات،، وتكنولوجيا التحكم في العمليات، مؤكدا على ضرورة الدمج بين الجانبين النظري والعملي، والارتقاء بمستوي الوعي، لخلق حالة من التواصل الدائم بين الطلاب وسوق العمل والتعرف على كل ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات.