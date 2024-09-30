مدير التأمين الصحي بالغربية يشدد على تلافي السلبيات المرصودة بعيادات كفر الزيات

وجه الدكتور كريم بركات مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الغربية، بتلافى عددا من السلبيات التي رصدها خلال جولته المرورية لعيادات كفر الزيات وبسيون لمتابعة انتظام العمل وتقديم الخدمات للجمهور.

وقام بركات بالمرور علي عيادة أحمد عرابي، وعيادة صحة طلاب كفر الزيات، وعيادة بسيون الشاملة، يرافقه الدكتور أشرف سمير، مدير الشؤون الطبية بالفرع، والدكتور محمد غازي، مدير العيادات، ومس نرمين أحمد، مديرة التمريض بالفرع، كان في استقبالهم الدكتورة سعاد راضي، مدير إدارة المنطقة الثانية، وفريق المرور بالمنطقة، بالإضافة إلى الدكتورة مديحة أحمد، مدير العيادة، وفريق المرور بالعيادة.

كما تفقد الدكتور كريم بركات والفريق المرافق له، عددًا من المدارس في كفر الزيات التي تشهد تنفيذ مبادرة مكافحة الأنيميا والتقزم، إلى جانب حملة مكافحة فيروس "سي"، وتفقد بروتوكولات العمل لحملة الأنيميا في عيادة الربط، مشيدًا بالعمل المنظم والدؤوب.

واختتم مدير الفرع زيارته بتفقد عيادة بسيون الشاملة، حيث أشاد بجهود فريق العمل في كافة الأقسام، مؤكدًا على أهمية استمرار العطاء لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.