السياحة تلزم المسافرين للسعودية بتوقيع "تعهد"

قالت غرفة شركات السياحة، إن الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، أعدت إقرارا سوف يوقع عليه كل من يرغب في السفر إلى المملكة العربية السعودية، مقابل الحصول على باركود بوابة العمرة والذي لن يسمح لأحد بالسفر للمملكة بدونه سواء للعمرة والحج أو لأي سبب أخر.

وأكدت الغرفة، في خطاب للشركات اليوم، أن الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لهذا الموسم تتضمن بالبند الأول، الفقرة رقم 19: "تلتزم الشركات السياحية المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات التي تسمح لحامليها بأداء العمرة بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتاريخ السفر والعودة للمواطن على البوابة المصرية للعمرة، مع تعهد المواطن بالمسئولية الكاملة عن تلك البيانات المدرجة، وكذا الالتزام بالإجراءات المتبعة فى هذا الشأن".

صورة الإقرار

وتابعت: "كما يلزم رفع كافة بيانات المسافر إلى المملكة العربية السعودية على البوابة المصرية للعمرة قبل السفر بـ48 ساعة كحد أدنى، على أن يكون التعهد موقعا على النموذج الذي تعده الإدارة المركزية للشركات السياحية".

وطالبت الغرفة، شركات السياحة بإدراج بيانات المواطنين المسافرين بتأشيرات أخرى لاستصدار باركود لهم، قبل سفرهم بـ48 ساعة كحد أدنى، حفاظا على سفرهم في الموعد المطلوب، وعدم توجيه المواطن لموانئ السفر قبل صدور الباركود التنظيمي من البوابة المصرية للعمرة حرصا على عدم تعرض المواطنين لأى معوقات أثناء سفرهم، أو تعرض الشركة للمسائلة القانونية.