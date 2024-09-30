«عشان الترند».. كيف فبرك تربي البساتين سحر مؤمن زكريا؟

تصدر النجم مؤمن زكريا؛ محركات البحث ومنصات التواصل بعد زعم تُربي العثور على سحرًا داخل مقابر البساتين قرب حوش عائلة مجدي عبد الغني؛ مما أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل.

وأظهر مقطع فيديو لتربي؛ وجد سحرًا وطلاسم على صورة للاعب الأهلي السابق داخل المقابر.

وقال التربي: «إن العمل كان مدفون بحوش مجدي عبد الغني.. والقرافة بتاعتنا في الإمام الشافعي وكنا قاعدين مرات خالي قالت لابنها أزرع صبارة.. ورمضان راح يحفر لقي كيس أسود في أعمال وورق مكتوب في طلاسم وصورة لـ مؤمن زكريا».

وأضاف، جينا مياه وملح وحاولنا نشيل الكتابة من علي الصورة والطلاسم لكن معرفناش.. وأسرة مؤمن زكريا جت ومعاها شيخ عشان القصة دي والشيخ قرأ على الحاجة والصور اللي لقيناها والـ 3 شيوخ برفقة مؤن زكريا وأخذوا العمل الذي تم العثور عليه».





جهات التحقيق استدعت التربي لفحص حقيقة الواقعة والعثور على كيس يحوي أوراقا وصورًا لـ مؤمن زكريا مدونة عليها طلاسم؛ وألقت الأجهزة الأمنية القبض على التربي وزوجته ونجلته وابن خالته ومصور الواقعة.

وأكدت التحريات فبركة الواقعة واختلاقها وأن الـ 3 أشخاص زورا واختلقوا الواقعة وطبعوا صورا لمؤمن زكريا وزوجته؛ وقام التربي بدفن الصور والطلاسم والعروسة وأن الواقعة مُفتعلة بحثا عن التريند»