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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة بشأن أسعار الطماطم

نقيب فلاحين مصر
نقيب فلاحين مصر
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أعلن حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين أن أسعار الطماطم بدأت في الانخفاض  تدريجيالافتا إلى أن اسعار الطماطم انخفضت نحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد.

واضاف عبدالرحمن، في تصريحات صحفيه، اليوم، أن عداية الطماطم تباع حاليا من 350  الي 400 جنيه بانخفاض يتراوح من 100 الي 150 جنيه في العداية الواحدة  ليباع كيلو الطماطم من 20 الي 25 جنيه  للكيلو بانخفاض نحو عشرة جنيهات لكل كيلو طماطم والذي كان يباع من 30 الي 35 جنيه الأيام القليله الماضيه.

وأشار أبوصدام إلى أن سبب الانخفاض يرجع الي ظهور طرح العروه الخريفيه وبشائر العروة الشتوية المبكره مما زاد المعروض مع قلة الطلب فبدأت الاسعار في الانخفاض  بالإضافة الي الجهود الكبيره التي تقوم بها الحكومه للسيطرة علي الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم  من عرض لها في المنافذ الحكوميه باسعار تنافسيه وتشديد الرقابه علي الاسواق وزيادة طرح معجون الطماطم في الاسواق باسعار مناسبه وبكميات كافية.

وأكد أبوصدام أن تهافت المزارعين علي زراعة الطماطم حاليا في العروه الشتويه سيؤدي الي انخفاض كبير في اسعار الطماطم بداية من شهر نوفمبر  مع تحسن الاحوال المناخيه وزيادة الانتاج في ظل انخفاض درجات الحرارة وقلة الطلب علي شراء الطماطم  متوقعا وصول كيلو الطماطم في منتصف نوفمبر للمستهلك بعشرة جنيهات فقط.

أسعار تنافسية الرقابة على الأسواق الطماطم المنافذ الحكومية تشديد الرقابة على الاسواق