"فتح": الصين حاضنة آمنة للقضية الفلسطينية وقضايا التحرر في العالم

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات العربية والصينية، عباس زكي أن الصين تمثل الحاضنة الآمنة للقضية الفلسطينية وقضايا التحرر في العالم.



وقال زكي في تصريح لقناة ( سي جي تي أن ) الصينية - " إنه مع قوة الصين، تزداد قوة فلسطين، خاصة في ظل النظام الدولي الجديد الذي يحتاج إلى إعادة التوازن "، مشيرا إلى أن الصين، من خلال تاريخها الطويل مع القضية الفلسطينية، تحمل مبادئ سامية في دعم حركات التحرير، وخاصة فلسطين.

وأضاف "أن الصين تهتم بوجود وضع فلسطيني نموذجي، والذي لن يتحقق إلا من خلال وحدة وطنية حقيقية، حيث تعتبر الوحدة شرطًا أساسيًا للانتصار"، لافتا إلى الدعم الصيني لفلسطين ومبادرات الرئيس الصيني التي تشترط أن تكون الحالة الفلسطينية موحدة، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية يمثل خطوة نحو استقرار عالمي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.