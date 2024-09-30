سلمى أبو ضيف تتصدر محركات البحث.. لهذا السبب

تصدرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف محركات البحث "جوجل"، خلال الساعات الأولى في صباح اليوم، بعد الإعلان عن حملها بمولودها الأول كاشفة عن نوع الجنين وهو «بنت».

سلمى أبو ضيف: مزيج من المشاعر المتضاربة

كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عن نوع مولودها خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلة: "حين علمتُ أنني حامل، شعرتُ بمزيج من المشاعر المتضاربة، وقع عليّ الخبر في البداية كالصدمة، لكنني أيضًا شعرت بالفرح والتوتر في آنٍ واحد، لا أعرف أي نوع من الأمهات سأكون، ولكن أتمنى من الله أن أكون أمًا متقبلة ومتفهمة وحنونة على أولادي".

سلمى أبو ضيف تكتب رسالة إلى ابنتها

حرصت الفنانة سلمى أبو ضيف على كتابة رسالة إلى ابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "في 19 سبتمبر 2024، كتبنا جواب أنا وإدريس عشان نوثق فيه مشاعرنا بكلمات، ونقولك قد إيه إن إحنا محظوظين إنك هاتبقي بنتنا، أنتي عارفة، بيقولوا إن الأرواح قبل ما توصل الأرض دايمًا بتختار ما هايكون باباها ومامتها، وأنا بشكرك وبشكر ربنا للحظة اللي باركنا فيها بيكي، بأعظم نعمة في الدنيا".

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

شاركت سلمى أبو ضيف في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وحققت من خلاله نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا مع نخبة متميزة من نجوم الفن أبرزهم، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.