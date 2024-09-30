رئيس وحدات السكان بالتنمية المحلية تشيد بأداء وحدة مدينة بورفؤاد

التقت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية، الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، اليوم الاثنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، بحضور الدكتورة هند كراوية، مديرة وحدة السكان بالديوان العام، ومحمود هدية، مسئول وحدة السكان ببورفؤاد، وسلمي طه، منسق الوحدة.

وأشادت الدكتورة فاطمة الزهراء بمستوى أداء وحدة السكان بمجلس مدينة بورفؤاد، ودورها في تنفيذ مبادرة "بداية" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام، بالإضافة إلي دور الوحدة في تنفيذ المبادرات والندوات الخاصة بوحدة السكان بالتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل المدينة، والتي تستهدف أغلب الفئات من مختلف الأعمار السنية.

وتقوم الادارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم الفني المستمر ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالتنسيق مع جميع شركاء العمل في جميع المحافظات، لضمان الحقوق الانجابية والاستثمار في الثروة البشرية، ولتدعيم المرأة ودعم عملية التعليم والتعلم ورفع الوعي المجتمعي بالقضية السكانية وأثرها علي معدلات النمو الاقتصادي.

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