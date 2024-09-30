وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها المدنية في عدد من المعارض المحلية والدولية

وجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي؛ وتنفيذا لتلك التوجيهات قام قطاع التسويق بالهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتنسيق للمشاركة في العديد من المعارض المحلية والدولية المقرر إقامتها بجمهورية مصر العربية خلال شهر أكتوبر المقبل.

حيث أوضح أنه سيتم إقامة معرض للمنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي وذلك في دور المركبات والمشاة بمحافظة القاهرة، وكذا إقامة معرض بقرية الحجاج بمحافظة السويس وذلك خلال الفترة من 1 إلى10 أكتوبر 2024، حيث تقوم عدد من شركات الإنتاج الحربي بعرض منتجاتها المدنية لقطاع الأسرة و منها (المراوح بأنواعها- الشفاط المنزلي – الفويل – الأواني المنزلية – أدوات المائدة والمطبخ من الإستانليس ستيل – الشاشات السمارت مختلفة المقاسات – اللمبات الليد مختلفة القدرات - البوتاجازات – السخانات - الثلاجات - التكييفات).

وأضاف، أن شركات الإنتاج الحربي تستعد للمشاركة في معرض "إلكتروتيك" والذي يعد أكبر معرض للأجهزة كهربائية في الشرق الأوسط و المقام في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث تشارك العديد من شركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها المدنية ومن تلك الشركات (حلوان للصناعات غير الحديدية – حلوان للصناعات الهندسية – بنها للصناعات الإلكترونية – حلوان للأجهزة المعدنية).