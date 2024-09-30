41615 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة قد ارتفعت إلى 41،615، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوكالة أن عدد الإصابات بلغ 96،359، في ظل استمرار العدوان، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع، مما يعوق وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني.

وأكدت الوكالة أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين جديدتين في القطاع، أدت إلى استشهاد 20 مواطنًا وإصابة 108 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يعكس تصعيد العدوان وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.