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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وحدات تكافؤ الفرص تنظم 14 ندوة تثقيفية بالشرقية

تكافؤ الفرص
تكافؤ الفرص
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نفذت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية 14 ندوة  دينية وتوعوية وثقافية تناولت العديد من الموضوعات الدينية والصحية والتوعوية ،  خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

أكد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 م ، مشدداً على  ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجًا للتوعية والرعاية.

وقامت وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة بتكثيف نشاطها خلال  النصف الثاني من شهر سبتمبر الجارى حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوتين بعنوان ( الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان - مرض السعار والتكسوبلازما ) وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالشرقية.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوتين بالتنسيق مع مدرسة الإعدادية بنات بجميزة بنى عمرو إدارة الأوقاف بالمركز بعنوان (أضرار الزواج المبكر والختان ) وذلك بالوحدة المحلية بالعصايد  و"أهمية تعليم المرأة لتمكينها إقتصادياً" وذلك بالوحدة المحلية بجميزة بنى عمرو.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم خمس ندوات حول التلقيح الاصطناعي  لسلالات الأبقار وسحابة قش الأرز السوداء وتعزيز الوعى الديني والأسرى وأضرار حرق قش الأرز  والإخلاص في العمل

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات بتنظيم ندوه بعنوان "أهمية الحفاظ على المال العام" وذلك بالتعاون مع منطقة وعظ الأزهر الشريف بالشرقية .

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم أربع ندوات بعنوان تغذية طلاب المدارس والسعي على طلب الرزق وترك الكسل والبطالة ومبادرة رئيس الجمهورية للتنميه البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان ) ودورها فى بناء وتطور المجتع والقضايا المعاصرة ورأي الدين فيها وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع مديرية الأوقاف ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز .

أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التلقيح الاصطناعي الحفاظ على المال العام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية