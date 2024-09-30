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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
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فضائيات

نائب الأمين العام لحزب الله: "سنختار أمينا عامًا في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة".. فيديو

نعيم قاسم
نعيم قاسم
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قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، إنه إذا اعتقدت إسرائيل أن تصميمها على جرائمها يحقق لها أهدافها فهي واهمة، مشددا على أن الحزب سيواصل عملياته في الميدان بعد اغتيال نصر الله، قائلًا: "مستمرون بهيكلة منظمة وخطط بديلة، كما سيواصل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين".

وأضاف "قاسم" خلال كلمة نقلتها "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن ما يقوم به الحزب هو الحد الأدنى كجزء من المعركة والخطط الموضوعة، والقتال قد يكون طويلا والخيارات مفتوحة أمامنا، موضحًا: "سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار وسنختار القيادات والمراكز بشكل ثابت".

وأكد أنه بعد اغتيال حسن نصر الله تم قصف معاليه أدوميم وحيفا ومواقع إسرائيلية أخرى، مؤكدا أن عمليات الحزب مستمرة بالوتيرة نفسها، كما تم قصف أهداف إسرائيلية على مسافة 150 كيلومترا داخل إسرائيل. 

اغتيال حسن نصر الله إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطين لبنان القاهرة الاخبارية