نائب الأمين العام لحزب الله: عملياتنا مستمرة في الميدان بعد اغتيال نصر الله.. فيديو

قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، إن إسرائيل تواصل اعتداءاتها بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان.

وأضاف خلال كلمة نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تعتدي على المدنيين في لبنان والهيئات الصحية وجميع المواطنين، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقدم كل أنواع الدعم لإسرائيل لمواصلة ارتكاب جرائمها.

وتابع أنه إذا اعتقدت إسرائيل أن تصميمها على جرائمها يحقق لها أهدافها فهي واهمة، مشددا على أن الحزب سيواصل عملياته في الميدان بعد اغتيال نصر الله، قائلًا: "مستمرون بهيكلة منظمة وخطط بديلة، كما سيواصل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين".