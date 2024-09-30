قافلة طبية بيطرية بقرية بنى أيوب بأبو حماد

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أنه بالإشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان ، قامت المديرية بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية بنى أيوب التابعة لمركز و مدينة أبو حماد ، و ذلك فى إطار المشاركة في مبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى " بحضور كلاً من مدير إدارة الرعاية التناسلية بالمديرية و مدير و أطباء إدارة أبو حماد البيطرية و أطباء من معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية وكبار المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

و أشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج ٢٥٧ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ١٢٦ رأس ماشـية و١٠٣ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية و رش ٥٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ٣٥٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية و تم إجراء جراحة لـ ١٤ رأس ماشية وعلاج ٦٠٠ طائر و ترقيم وتسجيل ١٠٠ حيوان بالمجان.

و أضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية(أبقار- جاموس )و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو و مشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار وتم مناقشة وعرض المشروعات والخدمات والحملات المقدمة من مديرية الطب البيطري وكيفية الحصول عليها للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة