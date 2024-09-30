روسيا تحذر من مغبة أي عملية برية إسرائيلية محتملة في لبنان

قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، إن أي عملية برية إسرائيلية محتملة في لبنان تعني شهورًا من القتال، إن لم يكن سنوات.



وقال فيكتوروف في تصريح، نقلته وكالة /تاس/ الروسية، اليوم الثلاثاء: "النوايا الحقيقية لإسرائيل غير معروفة لنا، يمكننا فقط الاستنتاج من بعض التسريبات والمنشورات".

وأضاف: "أود أن أؤكد أننا اكتسبنا خبرة كبيرة في الشرق الأوسط: التقدم بمتر واحد في لبنان سيؤدي إلى شهور من القتال، والتقدم مترين يعني سنوات من المعارك، أما ثلاثة أمتار - فلا أستطيع حتى أن أتخيل".

وتابع السفير الروسي قائلا إن السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يدركون ذلك جيدًا، محذرا من أن ذلك المسار "ليس هو الطريق الصحيح".

وكانت قناة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، نقلًا عن مصادر، أن السلطات الإسرائيلية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنفذ عملية برية على الحدود مع لبنان، ومع ذلك، وفقًا لتلك المصادر، فقد بدأ الجيش الإسرائيلي أو على وشك أن يبدأ في "تحركات على الحدود".