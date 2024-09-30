بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ.. حياة كريمة تطلق مبادرة "سبيل" من المستشفى الجامعي

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة جديدة تحت عنوان «سبيل» لتوزيع الوجبات الغذائية الساخنة على العمالة بالمستشفى الجامعي لجامعة كفرالشيخ والمواطنين الاكثر احتياجا لدعم الأسر وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، وذلك بحضور اطفال مدرسة الدولية IPS.

يأتي ذلك في إطار تعاون جامعة كفر الشيخ مع مؤسسة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا ، واستكمالاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المبادرة تهدف الي توفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، حيث تأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتأكيداً على الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

ومن جانبها أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الى ان التعاون بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة يستهدف المواطنين في القرى والمراكز الأكثر احتياجا كما تسعى جامعة كفر الشيخ الى توفير الرعاية الصحية للفئات المحتاجة من خلال القوافل الطبية الشاملة التي تطلقها الجامعة اسبوعيا.