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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي يبحث مع وزير خارجية فرنسا تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان

ميقاتي
ميقاتي
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بحث نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مع جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.


وأكد ميقاتي - خلال اللقاء، بحسب ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - على أن الحل هو وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والعودة إلى النداء الذي أطلقته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية لوقف إطلاق النار".. مشددا على أولوية تطبيق القرار الدولي 1701.
بدوره، شدد وزير خارجية فرنسا على"أولوية انتخاب رئيس الجمهورية والعمل على وقف المواجهات المسلحة".. مشددا على دعم بلاده للبنان وشعبه على الصعد كافة، مشيرا إلى أن فرنسا مهتمة جدا بدعم الجيش ومساعدته في هذه الظروف الدقيقة.
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد وصل الليلة الماضية إلى لبنان ليكون أول دبلوماسي أجنبي رفيع يزور لبنان منذ تكثيف الغارات الإسرائيلية.

ميقاتي جان نويل بارو العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان