بالفيديو.. وكيل شعبة الكهرباء: 4 أجهزة منزلية تسبب ارتفاع الفاتورة

قال المهندس أحمد صلاح الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، إن هناك الكثير من الأساليب التي يتبعها الأشخاص تزيد من استهلاك الكهرباء مما يجعل الفاتورة مرتفعة مثل استخدام الغلايات الكهربائية بشكل عشوائي والتي تعد ضمن الأجهزة كثيفة الاستهلاك للطاقة كالسخان الكهربائي.

وأضاف "الشناوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه يجب تشغيل السخان قبل الاستخدام بنصف أو ثلث ساعة عالأقل ثم إغلاقه بعد الاستحمام مباشرة مع تجنب تشغيله لفترات طويلة، كون ذلك يؤثر على العمر الافتراضي له أيضا.

وتابع، أنه يجب النظر في بطاقة ترشيد الطاقة المرفقة بالجهاز عند شراء الأجهزة الكهربائية والتأكد من كونه يتبع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مشيرًا إلى أن السخان والثلاجة والغسالة والتكييف أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، بالتالي يجب الحرص عند شرائهم واستخدامهم.

وأردف، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، الفتح والغلق المتكرر للثلاجة يزيد من استهلاكها للطاقة، كما يجب وضع الأطعمة الباردة وتجنب الساخنة، كونها تتطلب طاقة عالية لتبريدها وتزيد من استهلاك الثلاجة للكهرباء، لافتا إلى أن الاستخدام الخطأ لها يقلل عمرها الافتراضي أيضا.