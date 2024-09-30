مجلس جامعة بني سويف يوافق على تنظيم كلية الطب البيطرى لعدد من القوافل البيطرية العلاجية

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 237، على مقترح كلية الطب البيطرى بتنظيم عدد من القوافل البيطرية العلاجية والزيارات الميدانية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعى 2024/2025، جاء ذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة أهمية تنظيم هذه القوافل والزيارات الميدانية لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات بالمراكز والقرى ، كما تساهم في تدريب الطلاب عملياً واكسابهم الخبرة الميدانية قبل التخرج.

وأوضح رئيس الجامعةأنه سيتم تنظيم قافلتين في الفترة من اكتوبر - نوفمبر بمحافظة الفيوم ، وقافلتين داخل محافظة بني سويف في نفس الفترة. كذلك ستتضمن هذه الجولات زيارة إلى مجمع الإنتاج الحيواني بيوسف الصديق في شهر أكتوبر، وزيارة أخرى إلى المستشفى البيطري العسكري في نوفمبر. وسيشارك الطلاب كذلك في الملتقى التوظيفي الذي سيقام في نوفمبر أيضا.