حملات توعوية لترشيد استهلاك المياه بالزقازيق

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرقية حملة توعية واستطلاعات لآراء العملاء بمدينة الزقازيق، ويأتي ذلك في اطار خطة التوعوية الموضوعة من قبل الشركة القابضة لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع وضرورة التواصل المستمر مع المواطنين من خلال حملات التوعية والزيارات الميدانية.

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب علي ضرورة عمل حملات التوعية لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد إستخدام المياه فقد تم عمل حملة توعية بمدينة الزقازيق تم من خلالها توعية المواطنين بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضى، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي والتظلمات، وكذلك استخدامات وأهمية القطع الموفرة للماء، وخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية.

وأكد أبو حلاوة، علي أهمية الوصول لكافة الفئات لتوعيتهم نحو اهمية ترشيد المياه، ويحقق رسالة الشركة للحفاظ عل المياه وتحقيق أمن مائي مستدامة والحفاظ على البينية التحتية لشبكات الصرف الصحي.

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