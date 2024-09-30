نائب رئيس جامعة يتفقد سير العملية التعليمية بكليتي التربية والحقوق

واصل الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، جولاته التفقدية للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد 2024/ 2025 بكليتي التربية ، والحقوق.

واستهل الجولة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتفقد كلية التربية يرافقه الدكتور مجدي الشحات عميد الكلية، والوكلاء ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد خلالها معرض الأنشطة الطلابية التي نظمته الكلية، لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد ، مشيداً بما شاهده من تنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم.

ووجه نائب رئيس الجامعة للطلاب بعض النصائح التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم المختلفة، وحثهم على ضرورة الاجتهاد في الدراسة من أجل الوصول إلى أهدافهم .

كما تفقد الدكتور السيد فوده كلية الحقوق ، يرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب القاعات الدراسية والمحاضرات، والتقى بالطلاب مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وحثهم علي تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية، والمشاركة بفعالية في الأنشطة والمبادرات والأسر الطلابية.