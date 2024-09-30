الكشف عن القميص البديل للنادي الأهلي في الموسم الجديد

كشفت الشركة الراعية لتصميم ملابس النادي الأهلي، عن القميص الثاني "البديل" لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في الموسم الجديد 2024 - 2025.

ونشرت الشركة الراعية لملابس الأهلي عبر موقعها الرسمي صورة للقميص البديل للنادي الأهلي والذي ظهر باللون الكحلي مع خطوط صفراء وباترن مموج.

يذكر أن الشركة أعلنت منذ فترة عن الزي الأساسي باللون الأحمر مع خطوط صفراء وظهر به الفريق خلال مبارتي جورماهيا في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وفي مباراة السوبر الأفريقي أمام نادي الزمالك.

وقررت شركة ملابس النادي الأهلي، تأجيل الإعلان عن الزي الثالث للفريق ومن المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن القميص الثالث للنادي الأهلي في الموسم الماضي جاء باللون الأبيض وتعرض للإنتقادات من الجماهير بسبب أن اللون الأبيض هو الزي التقليدي والمعروف للغريم التقليدي نادي الزمالك.