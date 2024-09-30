بالفيديو.. الأرصاد: أجواء خريفية بامتياز والقاهرة تسجل 32 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء خريفية بامتياز سواء في فترات النهار أو فترات الليل، وقيم درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن الأجواء في فترة النهار اليوم ستكون حارة رطبة، لأن مصادر الكتل الهوائية تكون قادمة من على البحر المتوسط .

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن فترة المساء يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 32 درجة، موضحة أن الجو شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ولكن في فترة الليل سيكون هناك انخفاضات تصل لـ 22 درجة.

وتابعت، أن هذه الفترة تشهد فترات الليل الاحساس ببعض البرودة، كما أن هناك نشاط للرياح، والذي تصل سرعاته إلى 70 كيلو على البحر المتوسط، وهو ما ينتج عنها حالة من عدم الاستقرار في البحر، موضحًا أن اليوم سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، ومناطق الوجه البحري، وأهذه الأمطار لن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية.

وأردفت، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد غدًا منخفضًا جويًا، ينتج عنها انخفاض في درجات الحرارة، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية وارتداء الملابس المناسبة بسبب التغيرات في درجات الحرارة.