البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.37%، ليصل إلى مستوى 31,576.5 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.63%، وصولًا إلى مستوى 3,118.41 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.67%، وصولًا إلى 7,540.11 نقطة.

وارتفع أيضا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.58%، ليصل إلى مستوى 10,731.01 نقطة، وكذا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.63% وصولًا لمستوى 3,118.41 نقطة.

كما ارتفع أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.42%، ليصل إلى مستوى 38,961.96 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.37%، مسجلًا 13,691.32 نقطة.