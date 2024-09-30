مياه الشرقية: سيارات خدمة العملاء تجوب المراكز تيسيرًا علي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن المهندس عامر كمال ابو حلاوه رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب عن استمرار تقديم خدمات الشركه عبر سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من الاثنين 30 سبتمبر وحتي الخميس 3 اكتوبر وذلك من الساعة 8 صباحا وحتي الثانية عصرا بنطاق المراكز التالية :-

قطاع مركز ابو حماد بقرية نزله العزازاي .

كما تتواجد سيارة خدمة العملاء بنطاق قطاع مركز ديرب نجم بقريه بهنيا

تتواجد سيارة خدمة العملاء بقطاع شمال الشرقيه بمركز الحسينية بقريه سماكين غرب

وأكد عامر أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تتيح للمواطنين كافه الخدمات التي يقوم بها مراكز خدمه العملاء بالافرع مثل (التعاقد على ادخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوي).

وأضاف انها تهدف الي التواصل مع العملاء بشكل مباشر بمختلف المناطق البعيدة والنائية التي لا يتواجد بها مراكز خدمة عملاء ، كذلك التسهيل علي العملاء من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه ممن يصعب عليهم الذهاب الي الفرع لإنجاز مصالحهم .