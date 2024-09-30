إجراء القرعة العلنية لمشروع الإسكان الاجتماعي في بورسعيد.. صور

أُجريت القرعة العلنية للمرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي في محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، وذلك بين المستحقين لوحدات سكنية بمنطقة الفيروز شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد.

وشارك اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، المواطنين إجراءات القرعة العلنية، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا، بالديوان العام، حيث قدم لهم التهنئة خلال سحب القرعة للوحدات السكنية بمشروع الاسكان الإجتماعي بمنطقة الفيروز والبالغ عددهم 130 مواطن.

كما أطمئن محافظ بورسعيد على انتظام سير القرعة العلنية في هدوء ويسر، وتطبيق كافة معايير الشفافية والنزاهة خلال فعاليات القرعة.

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