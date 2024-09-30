بالفيديو.. أستاذ جراحة: 30% من أمراض القلب يمكن تجنب الإصابة بها

قال الدكتور أحمد حلمي، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، إن فكرة الاحتفال باليوم العالمي للقلب لكي يكون هناك نوعا من التوعية للعادات الخاطئة التي يمكن تجنبها للوقاية من أمراض القلب، مشيرًا إلى أن هناك العديد من أمراض القلب التي يمكن تجنبها بنسبة كبيرة للغاية.

وأضاف "حلمي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الجميع يدرك العديد من العادات التي يجب اتباعها كتجنب التدخين وممارسة الرياضة وتناول الوجبات الصحية والابتعاد عن السمنة، موضحًا أن 30% من أمراض القلب يمكن تجنبها تماما، وهذا رقم كبير للغاية.

وتابع، أن هناك عادات أخرى يجب اتباعها للوقاية من أمراض القلب، مثل: تجنب زواج الأقارب إذ يقلل بنسبة كبيرة من الإصابة بأمراض العيوب الخلقية في القلب، مؤكدا أهمية إدراك الأعراض التي تنذر بوجود عيوب خلقية في القلب لدى الإنسان لتجنبها، وذلك عن طريق عمل سونار 3D و 4D للمرأة الحامل.