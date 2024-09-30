بسبب باب سيارة.. مواطن يتهم اللاعب السابق أحمد فتحى وزوجته بالتعدى عليه

الإثنين 30/سبتمبر/2024 - 12:55 م

اتهم مواطن لاعب نادي بيراميدز السابق، أحمد فتحي، وزوجته، بالتعدى عليه بعد مشاجرة وقعت بينهما بسبب اصطدام باب سيارة اللاعب بسيارته بمنطقة التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من مواطن يتهم اللاعب أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه بعد مشاجرة بينهما، وقال المبلِّغ في المحضر إنه كان يركن سيارته بجانب سيارة اللاعب، وفي أثناء ذلك، قامت زوجة اللاعب بفتح باب السيارة بقوة، ما تسبّب في اصطدامه بسيارته.

وأضاف أنه أعطى “كلاكس” لتنبيه اللاعب، إلا أن اللاعب نزل من سيارته برفقة زوجته ونشبت مشاجرة بينهما واتهمهم بإصابته في يده.

وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ عمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .