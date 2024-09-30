هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر تحتفل باليوم العالمي للأعمال الخيرية

نظم فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، ندوة بمكتبة مصر العامة بعنوان "حقوق وواجبات المنتفعين " وذلك بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر، وجمعية بنت مصر، بحضور مجموعة من القيادات الشعبية بالمحافظة ورؤساء الجمعيات الخيرية بالمحافظة.

فرع الهيئة يوضح الفرق بين الثلاث هيئات بمنظومة التأمين الصحي الشامل

وأشارت الدكتورة ميلانيا مجدي مسئول التسويق بالفرع، إلى اهتمام معايير GAHAR بالمعايير المتمركزة حول المريض، وأوضحت الفرق بين الثلاث هيئات بمنظومة التأمين الصحي الشامل، طبقاً للقانون رقم ٢ لعام ٢٠١٨، وتوضيح دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في ضمان الجودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق معايير GAHAR، كما أشارت إلى حقوق وواجبات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال معايير GAHAR.

شارك في الندوة، كلا من نورا عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، والدكتور الحسيني امام نائب مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، والدكتورة هناء صموئيل عدلي منسق العمليات الميدانية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة علياء صلاح مسئول إرضاء المتعاملين بالفرع، وسمية حماد رئيس مجلس إدارة جمعية بنت مصر.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة نانسي عبد العزيز المدير التنفيذى للهيئة، والدكتورة ناهد محمد مدير عام الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فرع الأقصر، فيما يتعلق بدور الهيئة في توعية المجتمع ونشر ثقافة الجودة من خلال التعريف بإصدارات GAHAR من المعايير الوطنية لجودة الرعاية الصحية المعتمدة دوليا من "اسكوا ISQUA".

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