تفاصيل انطلاق معرض أثاث دمياط بمشاركة 74 عارضا.. فيديو

أكد محمد مسلم، المدير التنفيذي لنقابة صناع الأثاث بدمياط، أن افتتاح معرض «أثاث دمياط» كان كبير جدًا في منطقة أرض المعارض، وشهد حضور محافظ دمياط أيمن الشهابي ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، مشيرًا إلى أن المعرض يعقد من 26 سبتمبر الماضي حتى 4 أكتوبر المقبل.

وقال "مسلم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن النسخة الحالية من المعرض يعتبر الرابع الذي يأتي بالتعاون مع حزب الشعب المصري بالاشتراك مع نقابة صُناع الأثاث، ولكنه المعرض الـ23 بالنسبة للنقابة في خلال عامين.

وتابع، أن المعرض مُقام في بعض الأماكن وكان متجول ويأتي لخدمة المواطن بطريقة مباشرة تحت شعار "من الصانع للمستهلك"، موضحًا أن النقابة تضم كل صُناع الأثاث المباشرين فلا يوجد وسطاء، وهذا ما يُحدث الفارق في الأسعار الموجودة خارج المعرض ومدة عرضه، مشيرًا إلى أن المعرض من خلال تواجده على مدار عامين بالقاهرة حصل على ثقة كل المواطنين.