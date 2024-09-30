ads
الإثنين 30 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

منح دراسية لخريجي مدارس المتفوقين بالبرامج الجديدة بكلية "هندسة بنها"

ناصر الجيزاوي
ناصر الجيزاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن تخصيص 10 منح للطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم STEM بكلية الهندسة بشبرا.

وأكد "الجيزاوي" أن تقديم هذه المنح يأتي في إطار حرص جامعة بنها علي تقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين، تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.

من جانبه قال الدكتور جمال عبد العزيز القائم بعمل عميد كلية الهندسة بشبرا أن استمرار المنحة يشترط تفوق الطلاب دراسيا خلال سنوات الدراسة على أن لا يقل التقدير عن (امتياز) او المعدل الفصلي عن (3.70) في كل مستوى دراسي.

وأضاف عبد العزيز أن البرامج المتضمنة المنح هي برنامج هندسة النظم الصناعية ، وبرنامج هندسة الطاقة والطاقة المستدامة ، وبرنامج الهندسة الكهربائية والتحكم ، وبرنامج هندسة الاتصالات والحاسبات ، وبرنامج هندسة البناء وإدارة التنشيد بواقع اثنين منحة دراسية لكل برنامج.

هندسة الطاقة تطوير العملية التعليمية برنامج هندسة الاتصالات عميد كلية الهندسة مدارس المتفوقين