نعيم قاسم: سنختار أمينا عاما لحزب الله بعد مقتل حسن نصر الله

أكد نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن إسرائيل لم تتمكن من استهداف القدرات العسكرية للحزب، مشددًا على أن المقاومة ستستمر بنفس الوتيرة بعد استشهاد الأمين العام السابق حسن نصر الله.

في تصريحات له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أوضح قاسم أن الحزب سيختار أمينًا عامًا جديدًا وفق الآلية المعتمدة، مؤكدًا أن العمليات العسكرية مستمرة، حيث تم استهداف معاليه أدوميم وحيفا ومواقع إسرائيلية أخرى.

واعتبر قاسم أن فقدان نصر الله، الذي وصفه بالأخ والحبيب والقائد، لن يوقف مسيرة الحزب، بل سيستمر في تحقيق أهدافه. كما نفى ما ذكرته إسرائيل حول وجود اجتماع لقادة الحزب مع نصر الله قبل استشهاده.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي مستمر على جميع المناطق اللبنانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تدعم هذا العدوان بكل إمكانياتها. ورغم الخسائر في الكوادر، أكد قاسم أن الحزب جاهز للالتحام البري مع العدو في حال قرر القيام بذلك.

أكد نعيم قاسم أن حزب الله سيظل متمسكًا بمبادئه وخططه، معربًا عن ثقته في انتصار المقاومة وقدرتها على مواجهة أي تهديدات مستقبلية.