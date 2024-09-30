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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

البدء في رفع كفاءة حديقة بيرم التونسي بطريق الكورنيش بحي وسط

جولة تفقدية لرئيس
جولة تفقدية لرئيس حي وسط
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أجرت  المهندسة زينب السيد رئيس حي وسط جولة تفقدية بحديقة بيرم التونسي بطريق الكورنيش بحضور مديري: جهاز تجميل المدينة ،الحدائق المركزية ،حدائق حي وسط ،الرصد البيئي وإدارة المتابعة بالحي، في إطار خطة حي وسط لرفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء.

استهدفت الجولة معاينة الحديقة علي الطبيعية لوضع خطة  عاجلة لتطوير  الزراعات بالتعاون مع جهاز تجميل المدينة والإدارة المركزية للحدائق.

يأتي  ذلك وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالعمل على رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء  للحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية بحدائق الثغر وجاري العمل.

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