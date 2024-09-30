محافظ القليوبية يوجّه بنقل الأسواق العشوائية إلى باكيات بشارع الخمسين بشبرا الخيمة

وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بنقل الأسواق العشوائيه والباعة الجائلين المتواجدين بشارع أحمد عرابي وبشارع المنيل داخل سوق المنيل المخصصة لهم بشارع الخمسين بحي غرب شبرا الخيمة والتي يبلغ عدد الباكيات 145 باكية داخل سوق المنيل.

كما وجه المحافظ باستغلال الساحة الخارجية لسوق المنيل بإنشائها باكيات بعرض 3 متر للباكية الواحدة وذلك لنقل جميع الباعة الجائلين للأماكن المحدد لهم داخل سوق المنيل.

وأكد "عطي"، أن محافظة القليوبية تسعى للقضاء على كل مظاهر العشوائية داخل المدن والقرى، من خلال العمل على إنشاء أسواق حضارية وتحويل الصورة القديمة التي كانت تسبب ضررا للجميع كي تصبح صورة جميلة تريح المواطن، وتساهم في القضاء على تلك العشوائيات، حيث أنه من بين تلك الجهود القضاء على الأسواق العشوائية القديمة التي كانت تقام داخل المدن وتتسبب في حالة كبيرة من الفوضى وانتشار الإشغالات وتعطيل الحركة المرورية، وذلك في اطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، والعمل على تسيير الحركة المرورية بشوارع المدينة واستعادة المظهر الحضاري

واستكمل المحافظ الجوله بشارع احمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة موجها برفع جميع الإشغالات لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المارة، وكذلك إلزام أصحاب المحال التجارية والكافيهات بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الطريق، واتخاذ اللازم قانونًا حيال المخالفين.

كما كلف المحافظ المسئولين بالمتابعة الدورية للحالة العامة للساحات، من حيث النظافة وعدم وجود تعديات أو إشغالات، مشددًا على رفع كفاءة عدد من الساحات غير المستغلة لإقامة أنشطة خدمية عليها، ومنع الانتظار الخطأ بالشوارع الرئيسية موجهًا بتكثيف الحملات لما تسببه تلك السلوكيات الخاطئة من إعاقة للحركة المرورية.

وتابع المحافظ جولته بشن حملة لإزالة الإشغالات بشارعي 15 مايو وشارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تم تحرير محاضر لأصحاب الأكشاك والكافيهات المخالفة بالشارعين، كما تم التحفظ على تلك الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، حيث أكد محافظ القليوبية اهتمامه بالمتابعة الميدانية للإشغالات وتحسين مستوى النظافة من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المظهر الحضاري لكافة مدن المحافظة ولعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، ووجه عطيه باستغلال الجزر الوسطي من خلال التشجير، وإقامة أنشطة استثمارية تفتح فرص عمل للشباب وتحقق عائد تنموي للمحافظة لافتاً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً للقضاء على ظاهرتي الإشغالات والنظافة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لمواطني القليوبية.