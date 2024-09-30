«نعيم قاسم»: حزب الله سيواصل عملياته الميدانية بعد اغتيال حسن نصر الله

قال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن مستعدون لأي غزو بري إسرائيلي للبنان والقوات جاهزة للالتحام البري، وسنواصل عملياتنا في الميدان بعد اغتيـ ــال نصر الله ومستمرون بهيكلية منظمة وخطط بديلة.

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن:" إذا اعتقدت إسرائيل أن تصميمها على جرائـ ــمها يحقق لها أهدافها فهي واهمة، وسنواصل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاغتيـ ـــالات وقتل المدنيين".

ولفت إلى أن ما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من المعركة والخطط الموضوعة.. والقتال قد يكون طويلا والخيارات مفتوحة أمامنا.