فايننشال تايمز: رد حزب الله على اغتيال نصر الله سيكون أكثر قوة من أي شيء فعله حتى الآن

قالت صحيفة فايننشال تايمز، إنّ رد حزب الله على اغتيال نصر الله سيكون أكثر قوة من أي شيء فعله حتى الآن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وشنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية ببيروت يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، وأثارت هذه الغارات حالة من الرعب والهلع بين السكان في بيروت.

وبعد هذا الاستهداف العنيف، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف المقر الرئيسي لحزب الله، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن هذه الغارات نفذت عن طريق طائرات “إف 35” بإلقاء قنابل خارقة للحصون.