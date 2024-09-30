بـ 3 ملايين جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصرين اجراميين، بحوزتهما 40 كيلو جرام لمخدر “الحشيش” بمحافظة الاسكندرية، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,2 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين – لأحدهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

واشارت الى انه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (40 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,2مليون جنيه تقريباً ) .

فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.