حملة مكبرة لضبط المخالفين وإزالة التعديات بحي شرق الإسكندرية

أطلق اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق اليوم حملة مفاجئة بقيادة سكرتير عام الحي لضبط المخالفين وإزالة التعديات، استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن المقاهي المخالفه والتعدى على الطريق العام و الممتلكات العامة.

تأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بضرورة متابعة المخالفات والتصدي لها بشكل حازم لضمان الانضباط في الشارع السكندري.

واستهدفت الحملة عدداً من الشوارع الرئيسية، بما في ذلك شارع الجلاء وشارع ونجت وشارع الفتح بمنطقة شدس، وأسفرت عن ضبط 74 حالة إشغال، بالإضافة إلى التحفظ على 20 كتلة خرسانية، و13 حالة تعدٍّ أخرى.

وأكد اللواء أحمد حبيب أن هذه الحملات ستستمر بانتظام لضمان استعادة النظام وتطبيق القانون بصرامة حفاظاً على المظهر الحضاري للمدينة وحقوق المواطنين.