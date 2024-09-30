بايدن يعتزم زيارة المناطق المتضررة من إعصار هيلين هذا الأسبوع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيزور المناطق المتضررة من إعصار هيلين هذا الأسبوع، طالما أنه لا يعطل عمليات الإنقاذ والتعافي.



وبحسب وكالة أنباء (أسوشيتد برس)، أطلع بايدن مرة أخرى، الليلة الماضية، على تأثير العاصفة المدمرة على مساحة هائلة من جنوب شرق الولايات المتحدة. ووصف تأثير العاصفة بأنه "مذهل"، وقال إن الإدارة تقدم للولايات "كل ما لدينا" للمساعدة في استجابتها للعاصفة.

ويعتزم بايدن التحدث عن جهود الاستجابة التي تبذلها الإدارة الأمريكية في تصريحات من البيت الأبيض، اليوم /الاثنين/.

وذكر البيت الأبيض، أيضا أن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستزور المناطق التي دمرتها العاصفة "بأسرع ما يمكن دون تعطيل عمليات الاستجابة للطوارئ".

وفي تجمع حاشد في لاس فيجاس، الليلة الماضية، تحدثت هاريس عن تأثير إعصار هيلين، قائلة: "أعلم أن الجميع هنا يرسلون أفكارهم وصلواتهم من أجل الأشخاص الذين دمرهم ذلك الإعصار".

وأضافت: "سنقف مع هذه المجتمعات طالما كان الأمر يتطلب ذلك، ونتأكد من قدرتها على إعادة البناء".