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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لجان متخصصة ترصد شكاوى مواطني أسوان

ردم بركة لتجمعات
ردم بركة لتجمعات من مياه للصرف الصحى بقرية غرب أسوان
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تواصل اللجان المتخصصة التي شكلها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المرور على مختلف المناطق والقرى لرصد أى شكاوى أو مطالب جماهيرية لسرعة التدخل الفورى معها من أجل تخفيف أى معاناة عن المواطن الأسوانى ، وفى هذا الإطار رصد الطب الوقائى بمديرية الصحة وجود بركة لتجمعات من مياه للصرف الصحى بقرية غرب أسوان ، وعلى الفور وتنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان قامت الوحدة المحلية للقرية بردم البركة بعد كسح المياه للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وفى نفس السياق تفقد مسئولون بشركة مياه الشرب والصرف الصحى مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بشارع كسر الحجر لمتابعة الأعمال الجارية به للإنتهاء منه وفقاً للتوقيتات المحددة له حتى يتسنى إنتظام تشغيل مياه الشرب بشكل مستمر والقضاء على الإنقطاع المتكرر لها فى العديد من المناطق السكنية والتقاطعات الفرعية بطول مسار الخط الذى يصل إلى 2 كم، والممتد من المحكمة حتى السيل الجديد .

فيما قام فريق شركة مياه القاهرة بالكشف عن التسرب للصرف الصحى الكشف عن خطوط مياه الصرف الصحى بمنطقة أبو الريش .

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