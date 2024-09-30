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الإثنين 30 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بابا الفاتيكان يصف الاستخدام المفرط للقوى في غزة ولبنان بالعمل غير الأخلاقي

ارشيف
ارشيف
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تحدث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للصحفيين علي متن طائرة العودة من زيارته الأخيرة لبلجيكا عن الهجوم الذي قتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وأسفر عن العديد من الضحايا، مشيرًا إلى عدم تناسبه.

وجاء هذا الرد على سؤال أحد الصحفيين بأن قنابل بوزن ٩٠٠ كيلو جرام قد وُضعت لاغتيال نصر الله وأن هناك أكثر من ألف نازح، والكثير من القتلى. وأن البعض يرى أن إسرائيل قد تجاوزت حدودها في لبنان وغزة.

وقال البابا: أتصل كل يوم برعية غزة. يوجد هناك أكثر من ٦٠٠ شخص في الرعية والمدرسة، ويخبرونني بما يحدث، حتى بالوحشية التي تحدث هناك. لم أفهم جيدًا كيف كانت الأمور. لكن يجب أن تكون الدفاعات دائمًا متناسبة مع الهجوم. عندما يكون هناك شيء غير متناسب، تظهر نزعة هيمنة تتجاوز الأخلاق. أي دولة تقوم بهذه الأفعال - وأتحدث عن أي دولة - تقوم بهذه الأمور بأسلوب "مفرط" بهذه الطريقة، تكون أعمال غير أخلاقية. حتى في الحرب، هناك أخلاقيات يجب الحفاظ عليها. إن الحرب بحد ذاتها هي غير أخلاقية، ولكن قواعد الحرب تتضمن بعض الأخلاق. ولكن عندما لا يتم احترامها، فهذا يدل - كما نقول في الأرجنتين - على الخبث والشرّ.

 

فرنسيس أقباط الإرثوذكس