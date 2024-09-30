جريزمان يعلن اعتزاله اللعب الدولى مع منتخب فرنسا

أعلن الفرنسى أنطوان جريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، بعد 10 سنوات قضاها بقميص الديوك.

حيث نشر جريزمان بيان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو قال فيه: "بقلب مليء بالذكريات أنهي هذا الفصل من حياتي، شكرًا لك على هذه المغامرة الرائعة ثلاثية الألوان ونراكم قريبًا".

وشارك جريزمان مع منتخب فرنسا فى 137 مباراة وسجل 44 هدفًا، بعد أن تم استدعاءه إلى صفوف المنتخب في 5 مارس 2014، في عمر 22 عاما و11 شهرًا.

كما لعب جريزمان مع منتخب فرنسا تحت 19 عامًا، ولعب 7 لقاءات وسجل 3 أهداف، ليتم تصعيده إلى منتخب تحت 20 عام الذي لعب معه 8 مباريات وسجل هدف، ومع منتخب تحت 21 عامًا، لعب جريزمان 11 مباراة وسجل 3 أهداف.

وتوج جريزمان بلقب بطولة كأس العالم 2018 وحصل على لاعب العام في فرنسا في عام 2016، وكان هداف بطولة الأمم الأوروبية في موسم 2015 - 2016، برصيد 6 أهداف.

وتمكن أيضًا من التتويج بلقب بطولة دوري الأمم الأوروبية رفقة الديوك في عام 2021.